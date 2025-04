Masters 1000 di Monte-Carlo: Matteo Berrettini affronta Lorenzo Musetti per un posto ai quarti di finale

Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti si trovano nuovamente uno contro l'altro a distanza di quasi un anno dalle semifinali dell'ATP 500 di Stoccarda. Questa volta i due azzurri si ritrovano uno contro l'altro agli ottavi di finale del Masters 1000 di Monte-Carlo con la consapevolezza di potersi giocare un posto per i quarti di finale che varrebbe un bel balzo in avanti in classifica. Il 28enne romano è reduce dal successo con il numero 1 del seeding Alexander Zverev, mentre il 23enne livornese ha superato in rimonta il ceco Jiří Lehečka lasciando in entrambi casi spazio ad ampi miglioramenti in vista di un eventuale passaggio del turno.