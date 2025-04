Tennis, super Berrettini a Montecarlo: rimonta Zverev e va agli ottavi

Italia protagonista a Montecarlo: Matteo Berrettini supera in rimonta Alexander Zverev, numero 2 al Mondo e testa di serie numero 1 del tabellone, accedendo agli ottavi di finale, dove potrebbe affrontare Musetti. Finisce 2-6, 6-3, 7-5 per il romano, sotto di un set ma capace di ribaltare il tedesco. In questo modo Sinner è sicuro della sua posizione in testa alla classifica Atp. Avanza anche Flavio Cobolli, che piega 6-4, 6-2 Lajovic, mentre saluta Lorenzo Sonego, eliminato da Martinez (6-4, 1-6, 6-2).