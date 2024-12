Tennis, Berrettini sconfitto a Brisbane: niente testa di serie agli Australian Open

Inizia con una sconfitta la stagione 2025 di Matteo Berrettini. Tra i più attesi all'Atp 250 di Brisbane, il tennista romano ha perso all'esordio con Jordan Thompson, testa di serie n. 8 e n. 26 al mondo: 3-6, 6-3, 6-4 il punteggio finale in 2 ore e 14 minuti di gioco. Un risultato amaro per Berrettini (n.34 del Ranking Atp) che aveva approcciato bene il match, vincendo il primo parziale con un netto 6-3 in 37 minuti. Dal secondo set in poi, però, Matteo ha accusato un netto calo al servizio che ha condizionato il prosieguo.