Australian Open: Rublev centra gli ottavi, avanzano anche Paul e de Minaur

TENNIS

Il russo travolge Evans, l'americano e il padrone di casa battono Brooksby e Bonzi

© Getty Images Missione qualificazione agli ottavi di finale agli Australian Open centrata per Andrey Rublev: il russo batte 6-4, 6-2, 6-3 il britannico Evans. Non sbaglia il padrone di casa Alex de Minaur, che travolge 7-6(0), 6-2, 6-1 il francese Bonzi. I derby americani vanno a Paul e Wolf, che eliminano rispettivamente Brooksby e Wolf. Nel tabellone femminile, Aryna Sabalenka batte in due set Mertens (6-2, 6-3), avanza anche Pliskova.

TABELLONE MASCHILE

Terzo turno agevole per Andrey Rublev: il russo centra gli ottavi di finale degli Australian Open travolgendo 6-4, 6-2, 6-3 il britannico Daniel Evans. Il numero 6 al mondo concede solo una palla break nei primi due set: nel sesto game del parziale d'apertura, ma Rublev la annulla e, anzi, sfrutta quella decisiva per chiudere sul 6-4. Nel secondo non mostra segni di debolezza e vola addirittura sul 6-2, mentre nel terzo sale sul 2-0, respinge per tre volte Evans e dopo aver sfiorato il 4-0 certifica il suo passaggio del turno con il 6-3 del terzo parziale. Il suo avversario sarà il danese Holger Rune, che si impone in tre set sul francese Ugo Humbert: finisce 6-4, 6-2, 7-6(5).

Alex de Minaur tiene alto il nome dell'Australia nello Slam di casa grazie al travolgente 3-0 sul francese Benjamin Bonzi: c'è gara solo nel primo set (7-6 con 7-0 al tie-break), poi il 6-2 del secondo parziale e il 6-1 del terzo non lasciano scampo al transalpino. I due derby americani vanno a Tommy Paul e a Jeffrey John Wolf, che dominano rispettivamente contro Jenson Brooksby (6-1, 6-4, 6-3) e Michael Mmoh (6-4, 6-1, 6-2).

TABELLONE FEMMINILE

L'avversaria di Belinda Bencic, che elimina Camila Giorgi, sarà la numero 5 al mondo Aryna Sabalenka: la bielorussa stende senza particolari problemi Elise Mertens (6-2, 6-3). La belga lotta ma cede nettamente nel primo set e nel secondo, pur strappando il servizio alla numero 5 al mondo, perde per due volte il turno in battuta, spianando la strada all'avversaria.

Un altro ottavo di finale sarà quello tra Karolina Pliskova e Shuai Zhang: la ceca batte 6-4, 6-2 la russa Varvara Gracheva, mentre la cinese si impone 6-3, 6-2 sull'americana Katie Volynets. Doppio 6-2, invece, per Donna Vekic sulla spagnola Nuria Parrizas-Dias: la croata sfiderà ora la ceca Linda Fruhvirtova, che vince in tre set il match con la connazionale Marketa Vondrousova (7-5, 2-6, 6-3).