Tennis, Australian Open: Giorgi lotta ma non basta, passa Bencic

TENNIS

La maceratese cede 6-2, 7-5 alla svizzera e manca gli ottavi di finale: tabellone femminile senza italiane

© Getty Images L'Italia perde la sua ultima rappresentante nel tabellone femminile degli Australian Open: Camila Giorgi, infatti, lotta ma cede 6-2, 7-5 a Belinda Bencic. Match complicato per la maceratese, che in avvio non riesce mai a mettere in difficoltà la svizzera e, nel secondo set, strappa per due volte il servizio all'elvetica senza tuttavia garantirsi il tie-break. L'ultimo azzurro a Melbourne, adesso, è Jannik Sinner, impegnato contro Tsitsipas.

Niente da fare per Camila Giorgi: Belinda Bencic si dimostra più forte e si guadagna gli ottavi di finale degli Australian Open, eliminando l'ultima azzurra rimasta nel tabellone femminile. Finisce 6-2, 7-5 per la svizzera, ma nonostante ciò non mancano rimpianti per la maceratese, soprattutto nel secondo set. Nel primo c'è poca storia: l'elvetica non solo concede poco, ma riesce anche ad approfittare dei buchi lasciati da Giorgi, che nel terzo game concede tre palle break che valgono il 3-1. La quarta consente alla numero 10 della classifica Wta di ottenere addirittura il secondo break, che le vale successivamente il 6-2 del primo parziale.

Nel secondo, l'azzurra strappa per la prima volta il servizio, ma nonostante tutto è costretta non solo ad inseguire (1-3), ma anche ad evitare di capitolare definitivamente. Dopo due palle del 4-4 non sfruttate, Giorgi riesce comunque a riportarsi in parità sul 5-5, ma cede successivamente il turno in battuta e, di fatto, spiana la strada a Bencic, che al momento di servire per il match non sbaglia e chiude sul 7-5. L'elvetica se la vedrà ora con la bielorussa Aryna Sabalenka. Per la quinta volta in carriera, invece, sfumano gli ottavi di finale per Camila Giorgi: sarebbe stato il suo miglior piazzamento agli Australian Open. Adesso, all'Italia non resta che Jannik Sinner, impegnato contro Stefanos Tsitsipas nel tabellone maschile.