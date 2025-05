Motiejunas: "Espansione di Eurolega? Inevitabile"

Nella giornata di ieri, Tuttosport ha pubblicato una lunga intervista rilasciatagli da Paulius Motiejunas, CEO di EuroLeague. I temi trattati, come facilmente immaginabile, sono stati diversi: "L'Italia è uno dei nostri principali mercati. Sappiamo dello straordinario sforzo che compie di anno in anno il signor Armani e lo staff di Milano, anche se i risultati recenti non lo riflettono, il progetto è solidissimo e ambizioso. Sono convinto che in futuro raggiungeranno i playoff. Virtus? Uno dei club più iconici del Continente. Con l'arrivo del signor Zanetti è tornata in modo importante ad alto livello. Ha tifosi tra i più appassionati e il prossimo passo è la consistenza, rimanere ad alto livello e competere anno dopo anno. Sono concentrati su questo con la costruzione della nuova arena, la base per costruire successo a lungo termine. Espansione della competizione a più squadre? Inevitabile, ma bisogna capire quando, la decisione sarà presa presto. Ci sono tanti team che hanno progetti solidi e interesse. Bisogna anche analizzare l'impatto sul calendario, assicurandosi di mantenere la competitività e la qualità del prodotto. Diritti TV? Abbiamo contratti garantiti in tutti i mercati maggiori, eccetto l'Italia. Ma sono ottimista. Grazie al supporto del nostro partner IMG abbiamo recentemente rinnovato accordi chiave in Germania, Turchia, Israele, con un aumento tra il 9 e il 50%. Da quando sono il CEO, l'audience televisiva è aumentata del 42%. Le nuove proposte contrattuali messe sul piatto dai college americani (Name, Image and Likeness, NIL)? È una sfida. I giovani che lasdano prima di aver completato il loro sviluppo, spesso può avere come risultato l'interruzione della loro crescita. Ci sono molti esempi al riguardo. È un problema che NBA, FIBA ed Eurolega dovrebbero affrontare collettivamente. Il basket europeo ha una sola filosofia di sviluppo. La preparazione corretta è cruciale".