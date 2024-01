Australian Open: Medvedev vola al secondo turno, avanti anche Tsitsipas e Jabeur

AUSTRALIAN OPEN

Il russo perde il primo set contro Atmane, che poi cede nei successivi due e si ritira per crampi: ora sfiderà Ruusuvuori. Arnaldi conosce il suo sfidante: è De Minaur

© Getty Images La seconda giornata degli Australian Open fa vivere qualche patema d'animo inatteso a Daniil Medvedev (3), che perde il primo set e si fa mettere in difficoltà dal francese Atmane. Quest'ultimo poi si ritira per crampi, spianando la strada al russo. Avanti anche Tsitsipas (7) e De Minaur (10), che sfiderà Arnaldi. Nel tabellone femminile si interrompe subito la corsa della rientrante Naomi Osaka. Passano senza patemi d'animo Gauff (4) e Jabeur (6).

TABELLONE MASCHILE

Inizia con qualche patema d'animo il cammino di Daniil Medvedev (3) negli Australian Open. Il russo forse sottovaluta il 22enne francese Atmane, numero 144 del ranking Atp, e gli concede un set (7-5). Daniil poi si riprende e vince i successivi due, col rivale che passa dalle stelle alle stalle: dal set vinto, al ritiro nel quarto per dei fortissimi crampi. Passa così Medvevev col punteggio di 5-7, 6-2, 6-4, 1-0 rit. e sfiderà Ruusuvuori, che ha eliminato Kypson. Vive un percorso simile Stefanos Tsitsipas, che si vede cambiare l'avversario in extremis per il ritiro di Berrettini. Il greco, testa di serie numero 7, impiega qualche minuto per prendere le misure al belga Bergs e gli concede il primo set (7-5), prima di dominare nei successivi parziali: 6-1, 6-1, 6-3 per chiudere la partita e conquistare il secondo turno, dove sfiderà Jordan Thompson, atleta australiano che ha vinto il derby contro Vukic al quinto. Conosce il suo avversario anche Novak Djokovic, che aveva giocato ieri: Popyrin batte l'altro australiano Polmans (6-3, 7-6, 6-2) e sfiderà Nole.

Alex De Minaur (10) sarà invece il rivale di Matteo Arnaldi, dopo il ritiro di Raonic per una potenziale lesione al flessore (6-7, 6-3, 2-0 rit.). Poche sorprese nei match che riguardavano le teste di serie: Khachanov (15) batte Altmaier in quattro set, mentre Shelton (16) sconfigge Bautista Agut col punteggio di 6-2, 7-6, 7-5. Match agevole per Hubert Hurkacz (9): 7-6, 6-4, 6-2 al padrone di casa Jasika. Avanti anche Humbert (21) e Korda (29), che ha bisogno di cinque set come Mannarino (20): il francese festeggia il suo ingresso nella top-20 con una maratona di 3h36' e cinque set vinta in rimonta contro Wawrinka (6-4, 3-6, 5-7, 6-3, 6-0). Passano il turno anche Etcheverry (30), che elimina Andy Murray in tre parziali, e Davidovich Fokina (23). Non steccano al debutto Kecmanovic, Eubanks e Monfils, out lo spagnolo Carballes Baena e Shapovalov. Negli ultimi match di giornata Struff (24) elimina Hijikata col super-tiebreak, mentre Auger-Aliassime (27) vibxe un match dai mille colpi di scena contro Thiem. Il canadese vince i primi due set e sembra sul punto di chiuderla nel terzo, ma viene portato al quinto parziale dall'austriaco. Qui il nordamericano la chiude col punteggio di 6-3, 7-5, 6-7, 5-7, 6-3 dopo 4h59' di gioco.

TABELLONE FEMMINILE

Nel tabellone femminile tutti gli occhi erano puntati sul debutto delle teste di serie numero 4 e 6 del seeding, che non deludono le attese. Ons Jabeur (6) travolge l'ucraina Starodubtseva col punteggio di 6-3, 6-1 e Coco Gauff (4) la imita: 6-3, 6-0 a Schmiedlova. La tunisina sfiderà Mirra Andreeva, che ha eliminato Bernarda Pera in due set (7-5, 6-2), mentre la statunitense vivrà il derby contro la 25enne Dolehide. Suscitava grande curiosità, invece, il rientro in campo di Naomi Osaka dopo il lungo stop e la gravidanza: la giapponese lotta, ma viene eliminata dalla francese Caroline Garcia (16) col punteggio di 6-4, 7-6.

Arriva inoltre una clamorosa eliminazione: Marketa Vondrousova (7), vincitrice dell'ultimo Wimbledon, esce in due set contro l'ucraina Yastremska (6-1, 6-2). Sono molte le teste di serie che salutano la competizione: out anche Kudermetova (15), Aleksandrova (17), Vekic (21), Potapova (23), Kalinina (24) e Bouzkova (31). Non stecca al debutto Elena Svitolina (19), che regola Preston con un doppio 6-2, così come Paula Badosa: 6-1, 6-3 alla statunitense Townsend e secondo turno contro Pavlyuchenkova. Chiudiamo il quadro delle teste di serie col passaggio del turno per Elise Mertens (25), che approfitta del ritiro dell'egiziana Sherif, e della brasiliana Beatriz Haddad Maia (10): 6-2, 3-6, 6-2 alla ceca Fruhvirtova.