Australian Open, allarme Djokovic: si ferma per un problema muscolare

TENNIS

Il tennista serbo ha interrotto dopo 36 minuti l'allenamento con Medvedev

© Getty Images Allarme Novak Djokovic agli Australian Open. Il campione serbo, tornato sul campo che lo ha visto trionfare nove volte a Melborune per il primo allenamento in vista dello Slam che partirà tra una settimana, è stato costretto a fermarsi dopo soli 36' nella partita-allenamento contro Daniil Medvedev. Il risentimento al bicipite femorale della gamba sinistra che si era fatto sentire al torneo (vinto) di Adelaide non è passato ed è possibile che l'infiammazione sia peggiorata. Per Nole ora riposo e trattamenti con il nuovo fisioterapista italiano, Claudio Zimaglia.

Dopo lo scandalo vaccino che lo scorso anno gli è costato l'espulsione dall'Australia, ora Djokovic potrebbe perdersi nuovamente il primo Slam della stagione per un problema fisico. Dopo essersi portato sul 3-1, l'ex numero 1 al mondo ha iniziato a fare stretching mostrandosi dolorante e chiamando poi il medico del torneo per farsi trattare a ogni cambio campo. Persa la prima frazione 6-4, Nole ha preferito fermarsi per non peggiorare le cose. A questo punto, l'esibizione in programma venerdì contro l'idolo locale Nick Kyrgios è in serio pericolo, come aleggia un grande punto interrogativo sulla sua partecipazione. Quel che è certo è che Djokovic si presenterà al via del torneo non al 100% della condizione e la caccia al 10° titolo a Melbourne rischia di trasformarsi in una maledizione.

