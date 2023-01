Djokovic, clamorosa lite con il manager in tribuna: "Vai fuori!"

© Da video

Novak Djokovic ha cominciato il 2023 nel migliore dei modi, vincendo in rimonta il torneo di Adelaide, il 92° in carriera come Rafa Nadal. A far notizia, però, più che il successo in tre set contro lo statunitense Sebastian Korda per 6-7(8), 7-6(3) 6-4 dopo tre ore e 9 minuti di gioco, è il duro sfogo dell'ex numero 1 al mondo dopo aver perso la prima frazione nei confronti del suo angolo. Il tennista serbo si è scagliato in Italiano contro il fratello Marko e il manager Edoardo Artaldi: "Fuori. Vai fuori. Sì, sì tu, vai fuori" ha urlato nei confronti della coppia che dopo qualche secondo ha abbandonato gli spalti.