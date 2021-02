Australian Open: Berrettini vince di tie-break e vola agli ottavi

AUSTRALIAN OPEN

Finisce 7-6(1), 7-6(5), 7-6(5) per il romano nonostante un problema fisico nel terzo set

Matteo Berrettini accede in tre set agli ottavi di finale degli Australian Open 2021. Anche se contro Karen Khachanov (n.20 del ranking Atp) non è stato esattamente tutto facile per il numero 10 al mondo: ci vogliono infatti ben tre tie-break per riuscire a piegare il russo. Termina 7-6(1), 7-6(5), 7-6(5). Il tennista romano conquista il pass per il turno successivo dopo l’errore di dritto di Khachanov e può così continuare l’avventura a Melbourne.

Match tiratissimo quello che ha visto protagonista in positivo Matteo Berrettini, mai così avanti agli Australian Open. Le 2 ore e 58 minuti di gioco contro Karen Khachanov sono caratterizzati da ben tre tie-break in altrettanti set, nonché da un problema fisico per il romano a metà del terzo parziale: sul 5-4 per il russo, Berrettini accusa un dolore all’addome e chiama il medical time-out. L’azzurro sembra in difficoltà dal punto di vista fisico, ma riesce comunque a trascinare l’avversario al terzo tie-break, andando oltre al dolore e spuntandola ancora. Nella prima frazione erano fioccati i break da una parte e dall’altra (due per Berrettini, due per Khachanov), ma al tie-break il numero 10 al mondo aveva dominato 7-1.

Nel secondo set erano poi tornati a farla da padroni i rispettivi servizi: nessun break e nuovo tie-break, questa volta più combattuto ma con lo stesso esito del primo (7-5). Berrettini si conferma ‘bestia nera’ del russo, battuto per la quarta volta in altrettanti incroci, e a fine match dichiara: “Ho sentito un dolore sotto le costole. Il fisioterapista ha detto che dovrebbe essere una contrattura e non uno stiramento. Speriamo di poter recuperare al meglio per il prossimo match”. Anche perché agli ottavi il suo avversario sarà Stefanos Tsitsipas.