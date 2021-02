Australian Open: Nadal, Medvedev e Tsitsipas agli ottavi

AUSTRALIAN OPEN

Sconfitti rispettivamente Norrie, Krajinovic e Ymer, bene anche Rublev contro Lopez. Tra le donne, avanti Barty e Svitolina

Pronostici rispettati per i big impegnati in questa giornata degli Australian Open. Rafael Nadal si sbarazza di Cameron Norrie e si qualifica al quarto turno, dove affronterà Fabio Fognini. Daniil Medvedev piega Filip Krajinovic. Stefanos Tsitsipas sarà il prossimo avversario di Matteo Berrettini dopo avere battuto in tre set Mikael Ymer; bene anche Andrey Rublev contro Feliciano Lopez. Agli ottavi anche Ashleigh Barty ed Elina Svitolina.

Rafael Nadal, numero 2 al mondo, stende comodamente il britannico Cameron Norrie (69) con il punteggio finale di 7-5, 6-2, 7-5. Il britannico, molto combattivo, risponde game su game in avvio di match, riuscendo anche a portarsi in vantaggio (3-2) su servizio perso da Nadal. Poi però perde il servizio anche il britannico (3-3) e Nadal ne approfitta per tornare avanti (3-4). Il britannico pareggia nuovamente i conti vincendo il decimo gioco ai vantaggi (5-5), salvo poi cedere nel finale. Norrie prova a rifarsi nel secondo set (2-2), ma lo spagnolo prende il largo e va a conquistare la frazione con pieno margine (2-6). Il botta e risposta tra i due si ripropone nel terzo set (5-5), con Nadal che conquista l’undicesimo game ai vantaggi (5-6) e poi sfrutta il servizio perso da Norrie per conquistare il successo.

Daniil Medvedev, numero 4 al mondo, supera il serbo Filip Krajinovic (33) nonostante dopo due set il match sembrava ormai irrimediabilmente già a favore del russo: alla fine termina 6-3, 6-3, 4-6, 3-6, 6-0 per Medvedev, che comunque nel quinto decisivo parziale chiude con un grande bagel. Stefanos Tsitsipas (n.6 del ranking Atp) affronterà al quarto turno Matteo Berrettini dopo avere battuto molto agevolmente in 3 set lo svedese Mikael Ymer (95), che ha la peggio 6-4, 6-1, 6-1.

Andrey Rublev (8) elimina dal torneo lo spagnolo Feliciano Lopez (n.65, che aveva sconfitto con una grande rimonta il nostro Lorenzo Sonego nel turno precedente), il quale cade 7-5, 6-2, 6-3. Agli ottavi di finale approdano anche il norvegese Casper Ruud, che ha la meglio 6-1, 5-7, 6-4, 6-4 contro il moldavo Radu Albot, e lo statunitense Mackenzie McDonald, che si sbarazza del sudafricano Lloyd Harris, battuto 7-6(7), 6-1, 6-4.

TABELLONE FEMMINILE

Ashleigh Barty, numero 1 al mondo, batte in scioltezza 6-2, 6-4 la russa Ekaterina Alekandrova (n.32): l’australiana si assicura così l’accesso agli ottavi di finale degli Australian Open per quanto riguarda il tabellone femminile. L’ucraina Elina Svitolina (5) ha la meglio contro la kazaka Yulia Putintseva (28) 6-4, 6-0. Clamoroso ko invece per la nr.6 del ranking Wta, Karolina Pliskova, sconfitta dalla sua connazionale Karolina Muchova (27) con un doppio 7-5.

La svizzera Belinda Bencic (12) perde 6-2, 6-1 contro la belga Elise Mertens (16). Fuori anche l’estone Anett Kontaveit (22), che cade 6-4, 6-3 contro la statunitense Shelby Rogers (57). L’americana Jennifer Brady (24) sconfigge 6-1, 6-3 la slovena Kaja Juvan (104); la croata Donna Vekic (33) ha la meglio 5-7, 7-6(2), 6-4 contro l’estone Kaia Kanepi (65), mentre la statunitense Jessica Pegula (61) stende 6-2, 6-1 la francese Kristina Mladenovic (52).

