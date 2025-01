Tennis, Australian Open: Zverev è il primo semifinalista, out Gauff

TABELLONE MASCHILE

Non arrivano sorprese nel primo quarto di finale al maschile, che viene vinto da Alexander Zverev (2). Il tedesco la spunta su Tommy Paul, che gli dà parecchio filo da torcere nei primi due set, dopo quattro parziali e 3h28' di gioco. Servizio decisivo per i due tennisti nelle fasi iniziali della sfida, che vedono regnare l'equilibrio: Zverev viene portato due volte al tiebreak dallo statunitense e la spunta in entrambe le occasioni col punteggio di 7-1 e 7-0. Si profila così un vantaggio di due set per Sasha, che non lo sfrutta per chiudere rapidamente nel parziale seguente: ecco invece la reazione di Paul, che approfitta di un calo del rivale per chiudere sul 6-2 e rilanciarsi. Dopo il piccolo passo falso, però, Zverev torna implacabile: rapidissima chiusura sul 6-1 e il match è suo. Si conclude così sul punteggio di 7-6, 7-6, 2-6, 6-1 il primo quarto di finale: Zverev vola in semifinale e aspetta il suo rivale.