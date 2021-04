Atp Montecarlo: Fognini regola Krajinovic e vola ai quarti

TENNIS

Il sanremese vince 6-2, 7-6(1) contro il serbo e passa il turno: ora uno tra Ruud e Carreno Busta

Continua il percorso di Fabio Fognini nell'Atp di Montecarlo. Il sanremese batte Filip Krajinovic e vola ai quarti di finale (dove affronterà uno tra Ruud e Carreno Busta), con un'ottima prestazione: 6-2, 7-6(1) il conto dei set in favore del detentore del titolo, protagonista di uno strepitoso avvio e di una grande rimonta nel secondo parziale, nel quale il serbo ha avuto la possibilità di servire per prolungare la sfida al terzo. Getty Images

Prosegue nel migliore dei modi l'avventura nell'Atp di Montecarlo di Fabio Fognini, detentore del titolo. Sulla terra rossa, il sanremese stende 6-2, 7-6(1) il serbo Filip Krajinovic con una grande prestazione e un solo vero passaggio a vuoto ad inizio secondo set. L'avvio è semplicemente perfetto: nei primi sei game, durati appena 20 minuti, il numero 18 della classifica Atp conquista 20 punti, lasciandone appena 3 al rivale: il risultato è un rapido 5-1 in favore di Fognini, che indirizza subito l'andamento del primo set. Il serbo evita di subire il terzo break consecutivo e nel turno in battuta dell'italiano riesce ad annullare due set point, ma al terzo tentativo Fognini non sbaglia e chiude sul 6-2 in appena mezz'ora di gioco, nella quale il numero 18 Atp si aggiudica il doppio dei punti (28-14) e ne concede appena quattro sul servizio.

Nel secondo set, la situazione sembra inizialmente capovolgersi: il numero degli errori non forzati del sanremese aumentano e Krajinovic ne approfitta per salire sul 3-0, strappando il servizio e annullando quattro palle del possibile contro break. Dopo questo passaggio a vuoto, però, Fognini torna a giocare con i ritmi e la qualità del primo parziale e sorprende Krajinovic proprio quando il serbo ha la possibilità di servire per prolungare la sfida al terzo set. Sul 5-3, infatti, Fognini strappa il servizio e si porta sul 5-5, prolungando di fatto la sfida al tie-break, dove non c'è storia. Il sanremese lascia solo il primo punto al serbo, poi ne conquista sette consecutivi e chiude sul 7-1, garantendosi il passaggio del turno e i quarti di finale di Montecarlo per la terza volta in carriera. Adesso, Fognini avrà la possibilità di accedere alla semifinale: affronterà uno tra Ruud e Carreno Busta.