Atp Montecarlo: Djokovic e Tsitsipas agli ottavi, avanza anche Rublev

Nella giornata che vede cinque italiani avanzare al secondo turno, Nole debutta con una vittoria: Gakhov resiste nel primo set e poi si arrende (7-6, 6-2). Ok anche il greco e il russo



© Getty Images Djokovic fatica più del previsto, ma non stecca nel suo debutto nel Masters 1000 di Montecarlo: il serbo soffre nel primo set contro Gakhov, spuntandola solo al tiebreak, ma domina il secondo e chiude la sfida col punteggio di 7-6, 6-2. Ora attende il vincitore del derby italiano tra Musetti e Nardi. Passa Hurkacz, che sfiderà il vincente del match tra Sinner e Schwartzman. Volano agli ottavi anche Rublev e Tsitsipas, che regolano Munar e Bonzi.

Novak Djokovic non stecca nel suo debutto da testa di serie numero uno del Masters 1000 di Montecarlo, nonostante qualche patema d'animo iniziale. Nole soffre infatti contro il russo Gakhov, che gli risponde colpo su colpo e riesce addirittura a portarlo al tiebreak del primo set, vinto 7-5 dal serbo. Nel secondo parziale però emerge la qualità assoluta di Djokovic, che alza il livello del suo gioco e vince agevolmente in due set col punteggio di 7-6, 6-2. Negli ottavi sfiderà il vincente del derby italiano tra Musetti e Nardi.

Avanza agli ottavi soffrendo anche Andrey Rublev, che deve arrivare al terzo set contro lo spagnolo Munar. La testa di serie numero 5 perde infatti il primo parziale 6-4 e mette in pericolo la qualificazione, ma poi è un rullo compressore: i successivi parziali vengono vinti con un doppio 6-2 che vale la qualificazione agli ottavi, dove sfiderà il vincente del match tutto russo tra Khachanov (9) e Ivashka. Questi ultimi hanno eliminato Davidovich Fokina (6-2, 6-2) ed Evans (2-6, 6-2, 6-3) nel primo turno, giocato oggi. Ottavi conquistati anche per Tsitsipas (2), senza sforzi: il greco domina su Bonzi fino al 4-1, prima che l'avversario si ritiri per un infortunio al polso che l'aveva già costretto al medical time-out.

Nell'ultima sfida dei 16mi giocata quest'oggi, Hurkacz deve arrivare al terzo set per sconfiggere l'arcigno Draper, che rende la vita durissima al polacco. Punteggio di 6-3, 6-7, 7-5 in una sfida che riguarda da lontano i colori azzurri: la testa di serie numero 10 attende infatti il vincitore del match tra Sinner e Schwartzman. Il calendario prevedeva anche le ultime gare del primo turno, nelle quali non erano impegnati solo gli italiani. Oltre ai già citati Ivashka e Khachanov, hanno passato il turno Zverev (13) e Lehecka, vittoriosi sul kazako Bublik e su Ruusuvuori. Avanti anche Dimitrov, che ha eliminato lo statunitense Shelton in tre set.