Atp Miami, Sinner batte anche Bublik e vola in semifinale

Jannik Sinner non si ferma più, batte Alexander Bublik e conquista la semifinale a Miami, la prima in un Masters 1000. Nei quarti di finale l'azzurro ha avuto la meglio sul talentuoso kazako: dopo un primo set tirato e chiuso al tie break, il 19enne altoatesino va sotto 3-0 nel secondo prima di recuperare sino al 6-4 finale. Una prova di forza premiata anche dal suo avversario, che a fine partita gli ha detto: "Non sei umano".

Getty Images