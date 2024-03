ATP Indian Wells, Sinner ko dopo 19 partite: il numero 2 è Alcaraz

Indian Wells, le foto della semifinale Sinner-Alcaraz















































Lo spagnolo Carlos Alcaraz ha sconfitto in tre set Jannik Sinner nella semifinale del torneo Masters 1000 di Indian Wells, in California. Dopo una lunga interruzione per pioggia, l'azzurro ha vinto il primo set 6-1 per poi cedere il secondo set 6-3 e il terzo set 6-2. Con questa sconfitta, che permette allo spagnolo di raggiungere la seconda finale consecutiva a Indian Wells, è fallito il tentativo di Sinner di salire al numero 2 del ranking mondiale, attualmente occupato proprio da Alcaraz. Si ferma così a 19 il filotto di vittorie del tennista azzurro, che era ancora imbattuto nel 2024.