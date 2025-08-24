Softball, Premier e Winners Cup: Bollate e Saronno pronte a sfidare elite continentale

Al via la settimana delle coppe europee di softball per l'MKF Bollate e dell'Inox Team Saronno Softball. Le due compagini lombarde prenderanno parte rispettivamente alla Premier Cup 2025 e alla Winners Cup A. Le Campionesse d'Italia 2025 ospiteranno sul proprio campo la competizione europea mentre Saronno sarà impegnata a Evry-Courcouronnes in Francia. Entrambe le competizioni si disputeranno dal 25 al 30 agosto e vedranno le squadre partecipanti affrontarsi in un girone all'italiana. In base alla classifica al termine della prima fase, le formazioni si sfideranno per la graduatoria finale con la prima e la seconda classificata che si contenderanno il titolo europeo.