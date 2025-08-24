Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Calcio

Cagliari, Pisacane: "Contento per l'esordio, ci aspetta un percorso difficile"

24 Ago 2025 - 22:01

Al termine della sfida con la Fiorentina, pareggiata in extremis grazie al gol di Luperto, l'allenatore del Cagliari Fabio Pisacane ha parlato così del proprio esordio in Serie A sulla panchina dei sardi: "È stata un'emozione importante, per fortuna l'ho controllata fino alla riunione tecnica. È bello perché oggi, nel viaggio fino allo stadio, pensavo all'esordio in Serie A da calciatore e poi da allenatore a pochi anni di distanza sempre a Cagliari. Ringrazio i ragazzi". E sulla partita, aggiunge: "Io ho visto la mia squadra come l'avevamo preparata, che ha cercato di mettere in difficoltà una formazione costruita per stare in alto. Nel primo tempo abbiamo coperto bene le linee di passaggio, soprattutto con Prati. A caldo ho visto una Fiorentina che ha fatto un po' di fatica a trovare le linee di passaggio. Nel primo tempo abbiamo subito pochissimi tiri e la squadra ha fatto quello che doveva fare. Sono soddisfatto, sappiamo che ci aspetta un percorso difficile e dobbiamo farlo con grandissima umiltà e anche un pizzico di coraggio perché la squadra ha anche qualità", le sue parole a Dazn

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:31
Pisa, Gilardino: "Punto storico ottenuto con tanto sacrificio"
23:29
Bremer: "Ero in ansia, Napoli favorito per lo scudetto"
23:26
Atalanta, l'analisi di Juric dopo il Pisa: "Abbiamo giocato molto bene, su Scamacca... "
23:16
Juve, Yildiz: "Grande vittoria. David è molto forte, ci darà una grossa mano"
23:04
Juve, David: "Speravo in un inizio così, sono contento"