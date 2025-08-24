Cagliari, Pisacane: "Contento per l'esordio, ci aspetta un percorso difficile"

Al termine della sfida con la Fiorentina, pareggiata in extremis grazie al gol di Luperto, l'allenatore del Cagliari Fabio Pisacane ha parlato così del proprio esordio in Serie A sulla panchina dei sardi: "È stata un'emozione importante, per fortuna l'ho controllata fino alla riunione tecnica. È bello perché oggi, nel viaggio fino allo stadio, pensavo all'esordio in Serie A da calciatore e poi da allenatore a pochi anni di distanza sempre a Cagliari. Ringrazio i ragazzi". E sulla partita, aggiunge: "Io ho visto la mia squadra come l'avevamo preparata, che ha cercato di mettere in difficoltà una formazione costruita per stare in alto. Nel primo tempo abbiamo coperto bene le linee di passaggio, soprattutto con Prati. A caldo ho visto una Fiorentina che ha fatto un po' di fatica a trovare le linee di passaggio. Nel primo tempo abbiamo subito pochissimi tiri e la squadra ha fatto quello che doveva fare. Sono soddisfatto, sappiamo che ci aspetta un percorso difficile e dobbiamo farlo con grandissima umiltà e anche un pizzico di coraggio perché la squadra ha anche qualità", le sue parole a Dazn.