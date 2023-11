Atp Finals, Tsitsipas a rischio per l'esordio con Sinner

TENNIS

Il greco è alle prese con un problema al gomito destro già operato: se dovesse dare forfait, verrebbe sostituito da Hurkacz

Sinner e Alcaraz, lezione in centro a Torino

























© ansa 1 di 14 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Allenamento interrotto una decina di minuti prima della fine, questa mattina, per Stefanos Tsitsipas, il cui esordio alle Nitto Atp Finals di Torino è previsto domani contro Jannik Sinner nel primo singolo di questa edizione dell'evento, nel primo pomeriggio. Già ieri, in allenamento con Zverev, il greco aveva sospeso il training e stessa cosa è successa oggi con Carlos Alcaraz. Una scelta dovuta a un dolore al gomito destro, lo stesso che si operò due anni fa.

Vedi anche Tennis Sinner commenta il caso scommesse: "Non conosco l'ambiente del calcio, ma non ho tempo per annoiarmi" Al momento Tsitsipas è comunque ancora nel tabellone degli otto campioni delle Finals e in lista per la partita di d'esordio. Un suo eventuale forfait vedrebbe entrare al suo posto la prima "riserva", il polacco Hubert Hurkacz. Il numero 9 al mondo è già arrivato a Torino nei giorni scorsi e da calendario il suo primo allenamento era già previsto questa sera alle 19.