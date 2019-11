Atp Finals: super Nadal a Londra, rimonta e vittoria da urlo su Medvedev

ATP FINALS

Rafa Nadal riacciuffa in maniera incredibile le Atp Finals di Londra, battendo in tre set un Daniil Medvedev che sul 5-1 del set conclusivo era a un punto dalla vittoria. Finisce invece 6-7(3), 6-3, 7-6(4), con il maiorchino che si rende protagonista di una rimonta memorabile e pur in condizioni fisiche non perfette domina il rivale: con grinta e mentalità vince così la sua prima partita della fase a gironi di questa edizione del torneo. Atp Finals: impresa Nadal contro Medvedev









































































Ultime gallery Vedi tutte



Entrambi sconfitti nel primo incontro delle loro Atp Finals, Nadal e Medvedev si trovano di fronte nella consapevolezza che un nuovo ko darebbe vita a una situazione quasi compromessa in vista delle semifinali. E il fuoriclasse di Manacor si rimette in corsa con una vittoria delle sue, che arriva quando ormai sembra tutto compromesso e il suo fisico sembra non reggere contro un avversario più giovane e in forma. Dove non arriva il corpo arriva però la mente del campione, e alla fine a vincere è il solito, infinito, inaffondabile Rafa. Primissime fasi di gioco in cui entrambi i giocatori riescono a mantenere i turni di servizio, ma non mancano scambi lunghi e impegnativi dal punto di vista fisico, con Nadal che spesso ricorre allo schema del servizio e volée per portare a casa punti all'interno dei game. Medvedev gioca alcuni colpi spettacolari, Nadal non è da meno, con il russo che si salva nel quarto gioco grazie al dritto dello spagnolo appena largo. Medvedev a sua volta cerca di piazzare il break nel settimo game, il suo dritto però finisce in rete e questa volta a respirare è il maiorchino. Nel nono game Nadal è assistito dal servizio e nonostante un fantastico rovescio di Medvedev sale 5-4, costringendo il russo a servire per rimanere all'interno del set. Missione compiuta con un ace, il dritto e due errori dello spagnolo che allungano il parziale sul 5-5. Medvedev prima disfa, mandando Nadal sul 6-5, poi con un grande turno di servizio condito da un paio di colpi notevoli si guadagna con merito il tie-break. Il russo è infine implacabile nel piazzare due mini break letali, il secondo con il dritto che lo porta avanti 5-3, prima di chiudere il set in proprio favore con la prima di servizio esterna.

Il secondo set si apre con il break di Nadal e poi uno scambio spettacolare, con Medvedev che fa correre il suo avversario e poi lo castiga con un imprendibile dritto sottorete. Il maiorchino ha però preso il controllo delle operazioni e lo dimostra prendendosi lo stesso il punto che conferma il break di vantaggio. Nadal inizia ad alzare i ritmi, e il russo fatica a stargli dietro: si prende il terzo game a 0, ma in quello successivo commette due fondamentali errori con il dritto. Il suo calo è dimostrato con il faticoso gioco del 3-2 (c'è un errore sottorete, russo a galla grazie a due ace), ma Nadal è in fiducia e si porta senza particolare fatica sul 5-3 grazie a qualche errore di troppo del suo avversario. Quindi si prende il set alla terza palla break in un nono game molto vibrante, con Medvedev che ha la forza di recuperare ma poi concede il punto decisivo con un altro dritto fuori. Sembra quindi di trovarsi di fronte un Nadal ritrovato, ma il terzo set fa storia a sé, e racconta due nuove partite, una completamente diversa dall'altra: il maiorchino crolla improvvisamente dal punto di vista fisico, regalando subito il break all'avversario e vanificando la rimonta nel game successivo con un recupero sbagliato. Medvedev appare il controllo assoluto, si prende il doppio break e ha anche due occasioni per strappare per la terza volta il servizio a un Nadal sulle corde e che si massaggia pericolosamente un braccio. Sul 5-1 arriva quindi il primo match point, che Rafa annulla con un rovescio lungolinea e poi una palla corta su cui Medvedev è in ritardo. Qui svolta il match, con il russo che dal 5-1 si ritrova improvvisamente sul 5-5 dopo un terrificante parziale di 4 punti a segno contro 15. Nadal si porta agevolmente sul 6-5, finalmente Medvedev reagisce e il tutto si decide al tie-break. La superiorità fisica del russo torna evidente, con Nadal che non riesce a far partire uno scambio quando al servizio c'è il suo avversario. Ma non perde mai il controllo mentale della partita, mentre Medvedev sbaglia un altro dritto sul 4-5 e Nadal lo castiga. Lo fa in 2 ore e 46, di cui almeno una in grande difficoltà fisica. Ma il tennis si vince anche con la mente, e Rafa lo ha dimostrato ancora una volta.