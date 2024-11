Tennis, Atp Finals: buona la prima per Bolelli-Vavassori

Debutto da sogno per Andrea Vavassori e Simone Bolelli che, di fronte al pubblico di Torino, dominano contro Bopanna-Ebden nel loro debutto nelle Atp Finals: 6-2, 6-3 il punteggio. Bastano solo 56' per avere la meglio sui rivali odierni, che avevano sconfitto gli azzurri negli Australian Open e vengono messi in crisi sin dai primissimi scambi. Bolelli sfiora il 90% di efficacia al servizio nel primo set e Vavassori non è da meno, con un conseguente dominio sul campo. La coppia italiana infila tre game consecutivi, a suon di prime di servizio e risposte efficaci con grande varietà di colpi, e concede solo un piccolo spiraglio ai rivali. Bopanna-Ebden lo sfruttano per risollevarsi e vincere due game, portando la sfida sul 4-2 prima di crollare definitivamente. Nel gioco seguente infatti Vavassori firma il punto decisivo con lo smash e consente agli azzurri di giocarsi il set, che viene chiuso subito con una rimonta da 0-30: è 6-2 dopo soli 26'. Più combattuto il secondo parziale, che comunque vede Vavassori e Bolelli andare sul 4-1. Il 44enne indiano Rohan Bopanna e l'australiano Matthew Ebden rispondono vincendo l'interminabile gioco seguente ai vantaggi (4-2) e conquistando il 5-3 con un game a zero, ma non possono sconfiggere lo strapotere dei nostri portacolori. Servendo alla perfezione e rispondendo con efficacia, Vavassori-Bolelli la chiudono sul 6-3 e vincono il match in soli 56'. Immediato l'aggancio ai tedeschi Krawietz-Puetz, che avevano sconfitto a sorpresa i numeri uno al mondo Arevalo-Pavic.