Atp Finals, Sinner ci riprova: Jannik in finale contro Fritz per la storia

In questa settimana, del resto, il numero uno del ranking non solo ha asfaltato chiunque abbia trovato sulla sua strada, ma l'ha fatto con autorevolezza, personalità e tenendo sempre un ritmo praticamente insostenibile negli scambi per gli avversari. Prove di forza che costringeranno Fritz ad alzare ancora l'asticella del suo tennis per provare a scalfire la potenza e la solidità del gioco di Jannik. Una solidità non solo tecnica, ma anche mentale. A Torino, infatti, Sinner non solo ha mostrato di meritarsi il trono dell'Atp, ma anche di saper gestire perfettamente la tensione e la pressione del suo pubblico. Un pubblico che ora vuole vederlo alzare il primo trofeo in Italia.