Atp Finals, Djokovic avvisa Sinner: "Conosco bene le sensazioni di una finale e ho fiducia"

ATP FINALS

Nole dopo il successo in semifinale: "Con Alcaraz è stata una grande vittoria in due set, i miei figli mi han dato la forza"

© Getty Images E' felice e soddisfatto Nole Djokovic dopo la vittoria in semifinale alle Atp Finals contro Carlos Alcaraz. "E' stata una partita di grande intensità - ha detto il numero uno del mondo subito dopo il match -. Carlos è uno dei giocatori più completi che abbia mai incontrato. E' molto dinamico e veloce, fa tante cose incredibili, in difesa e in attacco". "E' stata una grande vittoria, per di più ottenuta in due set - ha aggiunto -. Volevo essere aggressivo e sono contento di esserci riuscito". "Domenica contro Sinner mi aspetto un'atmosfera incredibile con tutto il pubblico a favore di Jannik. E' normale - ha proseguito -. In finale però sono già stato tante altre volte e conosco bene le sensazioni che si provano. La performance contro Alcaraz mi dà fiducia".

"I miei bambini arrivati qui mi hanno portato fiducia e forza per combattere questa sera e ottenere una grande vittoria - ha continuato Nole parlando in italiano -. Sono molto felice, hanno saltato la scuola e spero di non avere problemi a Belgrado...". "Contro Alcaraz dovevo mettere in campo il mio miglior gioco - ha aggiunto tornado ad analizzare il match -. Sapevo che avrebbe provato a mettermi subito pressione, ma ho servito bene nei momenti giusti e risposto bene con le palle nuove". "Carlos ha fatto qualche errore di troppo di rovescio - ha proseguito -. Sono contento di aver vinto in due set dopo aver speso nei giorni scorsi molte ore sul campo. Sarò più fresco per la finale".