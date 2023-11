Tennis, saranno Sinner e Djokovic a giocarsi il titolo delle Atp Finals

ATP FINALS

A Torino, il serbo batte 6-3, 6-2 Alcaraz: ci sarà la rivincita dopo il successo dell'altoatesino nel Gruppo Verde

Saranno Jannik Sinner e Novak Djokovic a sfidarsi nel match che mette in palio il titolo delle Atp Finals. Al Pala Alpitour di Torino, il serbo si impone 6-3, 6-2 su Carlos Alcaraz, rischiando di perdere quattro volte il servizio ma confermandosi ugualmente cinico nell'approfittare degli errori dello spagnolo. Andrà dunque in scena la rivincita dopo il successo dell'altoatesino sul numero uno al Mondo nel secondo incontro del Gruppo Verde.

Sarà Novak Djokovic l'ultimo ostacolo sulla strada della gloria per Jannik Sinner: il serbo e l'altoatesino si giocheranno il titolo delle Atp Finals. La rivincita, dunque, è servita: il 22enne di Sesto Pusteria aveva battuto nel secondo match del Gruppo Verde il numero uno al Mondo, qualificatosi poi alla semifinale grazie proprio alla sconfitta di Rune contro il padrone di casa. E ora, il tempo dei regali è finito: chi vince si prende tutto.

Decisiva per Djokovic la vittoria in due set contro Carlos Alcaraz: 6-3, 6-4 dopo un'ora e 28 minuti di gioco. Una sfida che sembra partire male per Nole, perché lo spagnolo ha subito due palle break. Il serbo, però, le annulla e, nel momento migliore, piazza la giocata che gli consente di passare dal 3-3 al 6-3 del primo parziale. L'iberico è in crisi e il numero uno al Mondo ne approfitta per strappare nuovamente il servizio nel secondo set e portarsi sul 3-1.

La fase centrale del parziale è poi decisiva: Alcaraz rischia di sprofondare addirittura sull'1-4, ma annulla una palla break, poi è Djokovic a dover evitare, per due volte, di perdere il servizio. Allarme rimandato per il 36enne di Belgrado, che si porta sul 4-2. Sprecata l'occasione di tornare definitivamente nel match, il classe 2003 esce dalla partita e il serbo ne approfitta per chiudere addirittura sul 6-3, 6-2. E adesso, tocca a Jannik Sinner e allo stesso Djokovic scontrarsi per la vittoria delle Atp Finals. Domenica, in un Pala Alpitour che sarà quasi del tutto a favore del padrone di casa, l'altoatesino può scrivere un'altra pagina della storia del tennis italiano.