Atp 500 Dubai, Berrettini si arrende a Tsitsipas: Matteo ancora fuori ai quarti

Rientrato in Top 30 per la prima volta dal giugno 2023, Matteo Berrettini si presenta ai quarti di finale dell’Atp 500 di Dubai con la voglia di continuare a crescere, per provare a tornare ai livelli di un tempo. Le vittorie centrate nei turni precedenti contro Monfils e O’Connell danno entusiasmo, ma il nuovo avversario di giornata non è dei più semplici: Stefanos Tsitsipas ha infatti eliminato Sonego e Khachanov, facendo valere il suo status di numero undici del ranking maschile.



Il primo set si apre con il greco alla battuta, ma a martellare fin da subito a servizio è anche Berrettini. L’azzurro annulla due palle break sul 4-3 a favore di Tsitsipas e tiene il match in equilibrio, ma poi non riesce a sfruttare un paio di occasioni per strappare lui il servizio al rivale nel game successivo. La partita scivola quindi con naturalezza al tie-break, dove ad avere la meglio 7-5 è l’ellenico: merito anche di un passante pazzesco di rovescio.



Berrettini non si lascia però demoralizzare e approccia il secondo set nel migliore dei modi, tornando a dominare nei propri turni in battuta e piazzando poi il break che gli permette di portarsi in vantaggio 3-1 nel parziale. Tsitsipas si spegne all’improvviso e perde nuovamente il servizio, lasciando così chiudere il romano con un agile 6-1.



La sfida torna quindi in parità e si decide al terzo set, dove l’equilibrio ricomincia a farla da padrone. Sia il greco che l’azzurro fanno pesare i rispettivi turni in battuta, con Tsitsipas glaciale nel riuscire ad annullare due palle break che avrebbero potuto portare Berrettini sul 5-4. A prendersi questo punteggio è invece l’ellenico, che sulle ali dell’entusiasmo chiude poi la disputa al secondo match point: 7-6(5), 1-6, 6-4 il punteggio finale.



Si interrompe quindi ai quarti di finale il percorso di Berrettini a Dubai, esattamente come già accaduto una settimana fa a Doha, quando a vincere fu Jack Draper. Una giornata decisamente amara per l’Italia, visto che già Luca Nardi aveva salutato il torneo nel pomeriggio, sconfitto 2-6, 6-3, 7-6 da Quentin Halys. Le semifinali in programma nella giornata di domani vedranno quindi in campo Halys contro Auger-Aliassime e Tsitsipas contro Griekspoor, vincente oggi in rimonta su Medvedev.