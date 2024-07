ATP 250 di Kitzbühel, Matteo Berrettini sconfigge Yannick Hanfmann e conquista la seconda finale consecutiva

TENNIS

Il 28enne romano ha sconfitto il tedesco per 6-4 6-4 issandosi così al numero 46 della classifica mondiale

© Getty Images Matteo Berrettini è diventato ormai una certezza sulla terra rossa. Dopo essersi ritrovato sull'amata erba, il 28enne romano affronterà la seconda finale consecutiva nell'ATP 250 di Kitzbühel grazie al successo ottenuto sul tedesco Yannick Hanfmann. L'azzurro si è imposto in semifinale per 6-4 6-4 issandosi così al numero 46 della classifica mondiale con la chanche di entrare nella top 40 in caso di vittoria finale.

Inizio in salita per Berrettini che si è trovato di fronte un avversario particolarmente tosto, soprattutto con un servizio efficace tale da lasciare pochissimo spazio in risposta all'azzurro. Il capitolino non si è però dato per vinto e, oltre a mantenere il servizio, è riuscito a prendersi a zero il break al quinto game complice i primi passaggi a vuoto di Hanfmann.

A quel punto la sfida cambia con Berrettini che ha preso il comando delle operazioni presentandosi anche al settimo game con altre due palle break annullate a fatica dal tedesco. Hanfmann non si è però arreso e, complice un dritto dell'azzurro finito a rete e un doppio fallo, si è rifatto sotto venendo bloccato da due ace chirurgici dell'italiano. Ciò gli ha così consentito di chiudere la prima frazione di gioco senza ulteriori patemi sul 6-4.

Secondo set molto equilibrato con il tedesco che parte meglio grazie a un servizio perfetto, ma che ha visto la replica di Berrettini, presosi al quarto game a zero. L'equilibrio è proseguito sino al sesto game quando il capitolino ha ribaltato ancora una volta la situazione con un doppio fallo di Hanfmann che ha garantito il secondo break del match. A quel punto Berrettini ha provato a martellare nuovamente con il dritto guadagnandosi due match point sul turno di battuta dell'avversario, annullati da Hanfmann a causa delle imprecisioni in risposta di Berrettini.

L'azzurro però l'ha chiusa con il servizio vincendo per 6-4 e ripresentandosi all'atto conclusivo pochi giorni dopo il trionfo di Gstaad.