Arnaldi e Cobolli, che imprese ad Acapulco: entrambi agli ottavi

Azzurri da sogno nella notte di ieri ad Acapulco. Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli compiono un'impresa e volano agli ottavi dell'Abierto Mexicano Telcel, ATP 500 in corso sul cemento in Messico. Il giovane ligure numero 42 del ranking, al debutto assoluto nel torneo, ha sconfitto la testa di serie numero 4 del tabellone, il numero 10 del mondo Taylor Fritz, semifinalista nel 2023, con il risultato di 6-4, 4-6, 6-3 in due ore e mezza di gioco. Un successo che lo fa volare virtualmente al numero 38 della classifica ATP. Grande vittoria anche per l'altro protagonista azzurro Flavio Cobolli: il 21enne italiano, anche lui al debutto ad Acapulco, si è preso lo scalpo al primo turno del numero 30 del mondo, il canadese Felix Auger-Aliassime, sconfitto in rimonta 2-6, 6-3, 6-2 in meno di due ore.