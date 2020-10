Anche Fognini ha il Covid: tampone positivo al Sardegna Open

Ai tanti positivi illustri di questi giorni si è aggiunto anche Fabio Fognini, tennista numero 16 del mondo, che è stato sottoposto a tampone durante il Sardegna Open, torneo ATP. Il trentatreenne ligure sarebbe dovuto scendere in campo oggi nell'incontro degli ottavi di finale contro lo spagnolo Carballes Baena, che ora dovrà affrontare il croato Danilo Petrovic, il sostituto di Fognini. Ora dovranno essere sottoposti a tampone tutti i tennisti in gara nel torneo che si sta disputando a Pula. Tra questi anche Musetti, che martedì ha disputato il doppio in coppia con Fognini.