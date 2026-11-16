Allianz lancia la nuova campagna con Jannik Sinner "Con te, per tutta la partita"

Carlo Balzarini, Head of Market Management & Network Communication di Allianz S.p.A., ha sottolineato: “Con questa nuova campagna vogliamo raccontare, attraverso l’esempio di Jannik Sinner, quanto i nostri valori comuni – la preparazione, la tenacia, la fiducia e lo spirito di squadra – siano fondamentali nello sport così come nella vita. Anche un momento di difficoltà può diventare parte di un percorso di crescita, se sappiamo fermarci, prenderci cura di noi stessi e prepararci con fiducia a ciò che verrà. È un messaggio universale, che Jannik incarna con grande autenticità e che sentiamo profondamente vicino ad Allianz: essere al fianco delle persone nel tempo, aiutandole ad affrontare gli imprevisti e a costruire e proteggere il proprio futuro. Perché il futuro si gioca oggi, dentro e fuori dal campo.”