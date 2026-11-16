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Allianz lancia la nuova campagna con Jannik Sinner "Con te, per tutta la partita"

Lo spot di Allianz Italia con Jannik Sinner seduto su 6.000 palline da tennis

16 Nov 2026 - 11:51
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© italyphotopress

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Dopo il grande successo dell’evento “Be Like Sinner” in Torre Allianz a Milano con Jannik Sinner, Global Brand Ambassador di Allianz, e il CEO di Allianz Italia Giacomo Campora, è on air dal 12 novembre il nuovo spot pubblicitario prodotto da Allianz Italia “Con te, per tutta la partita - With you for the long game”.

Con questa campagna, Allianz Italia anticipa la piattaforma di comunicazione globale del Gruppo Allianz “Be Like Sinner” che verrà lanciata nel 2027 e accompagnerà la partnership con Jannik Sinner a livello internazionale: un invito a fare propri i valori condivisi – la preparazione, la tenacia, la fiducia e lo spirito di squadra - che rendono possibili grandi risultati nello sport, nel lavoro e nella vita e consentono di raggiungere l’eccellenza e soprattutto di mantenerla nel tempo.

Lo spot “Con te, per tutta la partita - With you for the long game” lanciato in Italia racconta il coraggio di Jannik Sinner: la decisione necessaria di fermarsi per tornare in campo più forte. Non un’interruzione del percorso, ma un momento per recuperare energie, ritrovare la propria forza e prepararsi a ciò che verrà. Un messaggio di determinazione e fiducia che Allianz condivide con il grande campione. In uno spazio astratto ed essenziale, Jannik Sinner è seduto in cima a una monumentale pila di oltre 6.000 palline da tennis: un’immagine potente che rappresenta il suo percorso sportivo e tutto il lavoro che lo ha portato in vetta al tennis mondiale.

La storia di Jannik Sinner diventa anche un messaggio universale: prendersi cura di sé significa fare una scelta consapevole per il proprio futuro. Sport e vita si incontrano così sullo stesso terreno: quello delle scelte consapevoli e della preparazione, che permettono di affrontare ciò che verrà con maggiore fiducia. Perché ciascuno, con il proprio impegno, cura e determinazione, costruisce ogni giorno ciò che vuole proteggere per il domani. Un messaggio coerente con la promessa di Allianz di accompagnare e proteggere le persone nelle diverse fasi della vita, anche di fronte agli imprevisti e alle difficoltà. Lo spot si chiude con il messaggio che racchiude tutta la forza della campagna: “Il futuro si gioca oggi. Preparati con Allianz.”

Carlo Balzarini, Head of Market Management & Network Communication di Allianz S.p.A., ha sottolineato: “Con questa nuova campagna vogliamo raccontare, attraverso l’esempio di Jannik Sinner, quanto i nostri valori comuni – la preparazione, la tenacia, la fiducia e lo spirito di squadra – siano fondamentali nello sport così come nella vita. Anche un momento di difficoltà può diventare parte di un percorso di crescita, se sappiamo fermarci, prenderci cura di noi stessi e prepararci con fiducia a ciò che verrà. È un messaggio universale, che Jannik incarna con grande autenticità e che sentiamo profondamente vicino ad Allianz: essere al fianco delle persone nel tempo, aiutandole ad affrontare gli imprevisti e a costruire e proteggere il proprio futuro. Perché il futuro si gioca oggi, dentro e fuori dal campo.”

Lo spot è stato realizzato da Allianz Italia in collaborazione con l’agenzia creativa Ogilvy Italia, la casa di produzione Indiana Production e il director Gus St Clair.

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