Furlani secondo a Zurigo nel lungo delle finali di Diamond League

Da ricordare come Kovacs, il secondo atleta di sempre nella specialità con un personale di 23.23, si sia garantita con la vittoria odierna una Wild Card per i mondiali da cui era stato escluso chiudendo al quarto posto nei Trials statunitensi, ma bisognerà vedere se il connazionale e primatista del mondo Ryan Crouser, a sua volta in possesso di una Wild Card quale campione iridato uscente di Budapest 2023, vorrà utilizzare la sua che sarebbe predominante, pur se le sue condizioni fisiche attuali lascerebbero pensare a una rinuncia.