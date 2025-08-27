Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Maurizio De Giovanni socio onorario del Club Napoli Sapri

27 Ago 2025 - 22:23

Lo scrittore Maurizio De Giovanni è stato nominato socio onorario del Club Napoli Sapri, nel Salernitano. Il riconoscimento è stato conferito nel corso di un evento promosso dal sodalizio cilentano, che ha voluto omaggiare l'autore per il suo legame con Napoli e per l'impegno nel raccontarne l'identità attraverso la letteratura. L'incontro si è svolto nella sede del club. De Giovanni, tra gli autori più noti del panorama contemporaneo, è stato accolto dai soci e ha ricevuto la tessera onoraria alla presenza delle autorità locali. Intitolato a Emanuele Melillo, giovane tifoso azzurro scomparso prematuramente, il Club Napoli Sapri è attivo da anni nel promuovere iniziative sociali e culturali, proponendosi come punto di riferimento nel territorio del Golfo di Policastro. Oltre all'attività di supporto sportivo, il club si distingue per l'impegno nella diffusione di valori come la solidarietà, la memoria e l'identità collettiva. Con l'ingresso di De Giovanni tra i soci onorari, il club, è stato spiegato, "rafforza la propria missione di coniugare sport e cultura in una visione ampia e partecipata".

Ultimi video

01:18
Dramma nell'orienteering

Dramma nell'orienteering

07:44
DICH VOLLEY ANZANI 27-08 DICH

Volley, Anzani: "Sappiamo cosa vogliamo e dove vogliamo arrivare"

03:54
DICH VOLLEY GIANNELLI 27-08 DICH

Volley, Giannelli: "Ci sono squadre complete, ma vince chi è più bravo"

05:04
DICH VOLLEY DE GIORGI 27-08 DICH

De Giorgi: "Non siamo distanti dalle squadre davanti a noi"

01:27
Alcaraz, nuovo look

Alcaraz, nuovo look

00:46
cerro25

In 40mila a Genova per lo show del Red Bull Cerro Abajo

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:20
Us Open: Paolini ok

Us Open: Paolini ok

01:28
Sinner a New York

Sinner a New York

01:32
Cincinnati all'italiana

Cincinnati all'italiana

00:17
MCH ATMANE REGALA POKEMON SINNER 17/8 MCH

Sinner compie gli anni e Atmane gli regala... una carta Pokemon!

01:23
La Milano dello sport

La Milano dello sport

01:34
Tanti auguri a Sinner

Tanti auguri a Sinner

01:34
Tennis a Cincinnati

Tennis a Cincinnati

01:22
Paolini ok a Cincinnati

Paolini ok a Cincinnati

01:18
Dramma nell'orienteering

Dramma nell'orienteering

23:55
Vela: la Lega Navale ricorda Libero Grassi con tre "barche della legalità"
23:22
Automobilismo, Ferrari in pista ad Austin per il round 6 del WEC
22:23
Maurizio De Giovanni socio onorario del Club Napoli Sapri
21:12
Motociclismo, Rispoli su Harley-Davidson conquista titolo Super Hooligan
21:06
Us Open: un rivale in meno per Sinner, Draper costretto al ritiro