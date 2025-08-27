Maurizio De Giovanni socio onorario del Club Napoli Sapri

Lo scrittore Maurizio De Giovanni è stato nominato socio onorario del Club Napoli Sapri, nel Salernitano. Il riconoscimento è stato conferito nel corso di un evento promosso dal sodalizio cilentano, che ha voluto omaggiare l'autore per il suo legame con Napoli e per l'impegno nel raccontarne l'identità attraverso la letteratura. L'incontro si è svolto nella sede del club. De Giovanni, tra gli autori più noti del panorama contemporaneo, è stato accolto dai soci e ha ricevuto la tessera onoraria alla presenza delle autorità locali. Intitolato a Emanuele Melillo, giovane tifoso azzurro scomparso prematuramente, il Club Napoli Sapri è attivo da anni nel promuovere iniziative sociali e culturali, proponendosi come punto di riferimento nel territorio del Golfo di Policastro. Oltre all'attività di supporto sportivo, il club si distingue per l'impegno nella diffusione di valori come la solidarietà, la memoria e l'identità collettiva. Con l'ingresso di De Giovanni tra i soci onorari, il club, è stato spiegato, "rafforza la propria missione di coniugare sport e cultura in una visione ampia e partecipata".