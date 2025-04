Masters 1000 di Montecarlo, Lorenzo Musetti vuole il titolo contro Carlos Alcaraz

Alcaraz fa il gioco, ma non è sempre preciso come dimostrato da un doppio fallo e una risposta fuori misura. Ritrovatosi sul 30-30, lo spagnolo mette in campo il serve and volley che gli ha permesso di costruire una palla corta per riportarsi in vantaggio, sbagliando però nuovamente sul dritto e finendo ai vantaggi. La potenza dell'iberico non basta per scappare via concedendo una palla del contro-break a Musetti cancellata subito con il serve and volley. Il toscano non si arrende e si riprende un'altra occasione di contro-break fermata ancora una volta da una diagonale di Alcaraz. Alla terza chance, frutto di un servizio un po' lento dello spagnolo e risposto con un lungo linea sanguinoso, Musetti rimette i conti in pari con una "veronica" che gli concede il contro-break