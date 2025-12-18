Curiosità Luka Doncic ha regalato 340 mila dollari di ebike ai Lakers

Non solo MVP potenziale e volto della nuova era gialloviola. Luka Dončić continua a rafforzare il suo peso specifico all’interno dei Los Angeles Lakers anche lontano dal parquet, con un gesto che parla di leadership e senso di appartenenza. Alla vigilia delle festività natalizie, la stella slovena ha sorpreso compagni di squadra, allenatori e dirigenti regalando oltre cento biciclette elettriche di alta gamma, trasformando un dono in un messaggio chiaro