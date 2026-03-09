Mauro: "La Juve deve rinnovare il contratto a Spalletti in fretta. David non può più giocare"

"È tutto merito di Spalletti. Credo debbano affrettarsi ad assicurarselo per il futuro. Le sostituzioni a fine primo tempo dimostrano la capacità di un allenatore di rischiare su un gruppo che ha bisogno di qualcos’altro, perché da soli non ce la fanno a tirare fuori la prestazione. Si è deciso a giocare senza David, ma credo che non possa più giocare da centravanti alla Juventus”. Parole dell'ex bianconero Massimo Mauro a Pressing.