Mauro: "La Juve deve rinnovare il contratto a Spalletti in fretta. David non può più giocare"

Per l'ex centrocampista bianconero la rinascita della Juventus deve partire dal suo allenatore

09 Mar 2026 - 01:50
"È tutto merito di Spalletti. Credo debbano affrettarsi ad assicurarselo per il futuro. Le sostituzioni a fine primo tempo dimostrano la capacità di un allenatore di rischiare su un gruppo che ha bisogno di qualcos’altro, perché da soli non ce la fanno a tirare fuori la prestazione. Si è deciso a giocare senza David, ma credo che non possa più giocare da centravanti alla Juventus”. Parole dell'ex bianconero Massimo Mauro a Pressing.

Pressing: da domenica 14 settembre, in seconda serata su Canale 5

La moviola di Lecce-Cremonese: c'era rigore su Sanabria?

La moviola di Genoa-Roma: sul gol di Vitinha il pallone era uscito?

Ranocchia: "C'è una bella atmosfera intorno a Spalletti"

Mauro: "Como favorito nella corsa Champions"

Mauro: "David non può giocare in questa Juve"

Mauro: "La Juve deve rinnovare il contratto a Spalletti in fretta. David non può più giocare"

Juventus-Pisa Remix

La moviola di Milan-Inter: il giallo sul gol dei nerazzurri

Mauro: "Hanno inventato un Var per non far vincere la Juve, ora lo faranno anche con l'Inter!"

Il mani di Bisseck è rigore, quello di Ricci no: la disparità tra Inter-Lazio e il derby. Cesari: "Vi spiego perché"

Cesari sul braccio di Ricci: "Facilissimo da vedere al Var. È sudditanza psicologica nei confronti di Doveri"

Sabatini: "Un giocatore come Leao non può fare quegli errori"

Le Pagelle di Milan-Inter

Ranocchia: "Gol del Milan, ecco chi ha sbagliato nell'Inter"

Pellegatti e il futuro di Allegri: "Resterà al Milan a una condizione"

Trevisani: "L'Inter non vince un big match da due anni e Lautaro non c'entra..."

Biasin: "L'Inter ha dimostrato ancora di essere mentalmente fragile"

Cosa succede se Inter e Milan arrivano a pari punti?

Mauro: "Il derby si è deciso in un istante"

Pellegatti: "Questa è l'Inter meno forte degli ultimi anni"

Trevisani: "Milan, è la vittoria di Allegri

Sabatini: "Errore di Luis Henrique? Allegri l'ha preparata apposta così!"

Ranocchia: "Lautaro e Thuram sono mancati tantissimo"

Pressing: da domenica 14 settembre, in seconda serata su Canale 5

