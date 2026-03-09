Mauro: "La Juve deve rinnovare il contratto a Spalletti in fretta. David non può più giocare"
Per l'ex centrocampista bianconero la rinascita della Juventus deve partire dal suo allenatore
"È tutto merito di Spalletti. Credo debbano affrettarsi ad assicurarselo per il futuro. Le sostituzioni a fine primo tempo dimostrano la capacità di un allenatore di rischiare su un gruppo che ha bisogno di qualcos’altro, perché da soli non ce la fanno a tirare fuori la prestazione. Si è deciso a giocare senza David, ma credo che non possa più giocare da centravanti alla Juventus”. Parole dell'ex bianconero Massimo Mauro a Pressing.