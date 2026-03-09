Il mani di Bisseck è rigore, quello di Ricci no: la disparità tra Inter-Lazio e il derby. Cesari: "Vi spiego perché"

Il mani di Bisseck è rigore, quello di Ricci no: la disparità tra Inter-Lazio e il derby. Nella passata stagione il tocco del difensore tedesco era stato punito con il penalty, diversa invece la decisione sulla giocata del centrocampista rossonero. Graziano Cesari a Pressing: "La diversità è che il Var ha chiamato e corregge la decisione. È la stessa"situazione, ma là il Var è intervenuto e ha fatto bene, qua non è intervenuto".