Superbike, c'è il calendario ufficiale: confermata Laguna Seca

20/12/2018

E' stato ufficializzato il calendario 2019 del Mondiale Superbike. Rispetto alla bozza ufficiosa di qualche settimana fa, c'è la conferma di Laguna Seca: la tappa californiana si correrà il 12-14 luglio, prima della lunga pausa estiva. Il via è previsto a Phillip Island il 22-24 febbraio, chiusura in Qatar il 24-26 ottobre. Niente Sudafrica e Germania. In Italia ancora due round: a Imola in maggio, a Misano in giugno.