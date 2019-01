Superbike, 18 piloti iscritti per il Mondiale

11/01/2019

Sono 18 i piloti iscritti al prossimo Mondiale Superbike, il cui via è previsto il weekend del 22-24 febbraio a Phillip Island. A guidare il gruppo sarà ancora Jonathan Rea, in pista con il numero 1 ben attaccato sul cupolino della sua Kawasaki. Al suo fianco non più Sykes, passato alla Bmw, ma Leon Haslam. La Ducati farà debuttare la Panigale V4 R, affidandola a Davies e allo spagnolo Bautista. Melandri lascia la Rossa per tornare in Yamaha.