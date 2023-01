Sydney McLaughlin debutta sui 60 metri di Boston

Per la primatista del mondo dei 400 H la prima gara in carriera sulla distanza più veloce dell'atletica

Sarà un evento nell’evento la prima gara in stagione dell’indiscussa atleta femminile dell’anno 2022, la 23enne campionessa e primatista del mondo dei 400 ostacoli Sydney McLaughlin-Levrone, la quale farà il prossimo 4 febbraio a Boston il suo debutto agonistico annuale sui 60 metri indoor, la disciplina più corta e veloce dell’atletica, in cui non ha mai gareggiato nella sua pur giovane carriera.

Abbiamo cercato tra tutte le statistiche di World Athletics prima di dare risalto a questa chicca e possiamo affermare con certezza che, la vincitrice tra l’altro dell’Oscar della massima federazione mondiale e del sondaggio annuale della famosissima rivista statunitense Track and Field News, ha gareggiato in tantissime discipline, dai 60 ai 400 metri ostacoli, dai 200 ai 500 metri piani, e persino nel salto in lungo sia pur da juniores, ma non è mai successo che sia andata sui blocchi di una competizione di velocità pura quale appunto sono i 60 metri.