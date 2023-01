Oggi il meeting Istaf Indoor di Dusseldorf

Mihambo, Swoboda, Luckenkemper e Kendricks attesi protagonisti

Atleti provenienti da 19 paesi sono pronti a sfidare i migliori campioni dell’atletica tedesca in occasione della terza edizione del Meeting ISTAF Indoor di Dusseldorf, prova Silver del World Tour, in programma oggi pomeriggio nella PSD Bank Dome con la presenza di importanti stelle annunciate dagli organizzatori, quali su tutte la tedesca campionessa olimpica e mondiale del salto in lungo, Malaika Mihambo, ma anche della sua connazionale Gina Luckenkemper che sui 60 metri femminili affronterà la polacca Ewa Swoboda, e poi lo statunitense due volte campione del mondo del salto con l’asta Sam Kendricks.

Seimila spettatori saranno presenti nel palazzetto della città tedesca che, nonostante il lockdown imposto per combattere il coronavirus e due anni difficili a causa della pandemia mondiale, ha potuto festeggiare la prima edizione dell’ISTAF Indoor nel 2021 anche se con numerose limitazioni negli ingressi del pubblico.