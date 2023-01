Inizia a Karlsruhe la grande atletica 2023

Nella città tedesca il primo meeting Gold del World Indoor Tour

La stagione 2023 dell’atletica mondiale al coperto entra nel vivo con la prima prova Gold del World Indoor Tour che si disputerà questa sera a Karlsruhe nell’ambito dell’Init Indoor Meeting, da anni considerato uno dei principali appuntamenti internazionali al coperto, che vedrà la partecipazione di atleti di primissimo livello intenzionati ad inaugurare al meglio un anno agonistico culminante con i Mondiali di Budapest dal 19 al 27 agosto, ma anche con l’appuntamento degli Europei al coperto nel Palasport di Istanbul dal 2 al 5 marzo.

Nei 60 metri femminili ci sarà il debutto stagionale della campionessa del mondo con 6″96 di Belgrado 2022, la svizzera Mujinga Kambundji, che certamente punterà a fare il bis nella manifestazione continentale in Turchia e che oggi proverà la sua condizione contro avversarie di grande valore quale innanzitutto la polacca Ewa Swoboda, grande specialista della disciplina e che l’anno scorso prima dei mondiali serbi al coperto era considerata la favorita per aver realizzato con 6″99 la miglior prestazione antecedente, ma poi aveva subito una grande delusione nella finale in cui non era riuscita nemmeno a salire sul podio, sia pur per pochi millesimi ai danni della statunitense Marybet Sant-Price.