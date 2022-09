Furlani nella finale dei campionati societari under 18

Il 17enne talento reatino atteso protagonista nella sua città

Gli ultimi scampoli della lunga stagione all’aperto dell’atletica italiana passano, sabato 24 e domenica 25 prossima, da Rieti dove si assegneranno i due scudetti societari per le squadre composte da atleti e atlete under 18, una settimana dopo l’evento riservato agli assoluti disputato a Brescia, penultimo appuntamento di rilievo a livello nazionale in pista prima della stessa manifestazione, riservata alle squadre composte da under 23, che si disputerà l’1 e 2 ottobre a Modena.

Saranno dodici le squadre maschili, stesso numero di quelle femminili, per un evento che riveste sempre grande interesse in quanto tanti giovanissimi avranno la possibilità di mettersi in mostra e magari, alcuni anche di fare meglio rispetto ai campionati individuali under 18 che si sono disputati oltre tre mesi fa a Milano perché, a quell’età, un simile lasso di tempo può fare la differenza in termini di maturazione fisica.

Chi certamente non ha bisogno di farsi conoscere, perché ormai è una grande risorsa dell’atletica azzurra anche assoluta, è il 17enne Mattia Furlani, atleta di casa a Rieti e nel suo impianto sportivo del Raul Guidobaldi dove si allena, enorme talento che quest’anno è definitivamente esploso, non tanto nella specialità dove inizialmente puntava di più che era il salto in alto, ma nel salto in lungo dove ha realizzato delle grandi prestazioni battendo dapprima il record italiano under 18 del mitico Andrew Howe con 7.87, ben 26 centimetri meglio del suo illustre concittadino, ma poi è andato ancora oltre, superando la misura dell’eccellenza degli otto metri, per vincere i Campionati Europei allievi di Gerusalemme con un fantastico 8,04.