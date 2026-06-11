Zverev rilancia dopo il Roland Garros: "Ho ancora un obiettivo: diventare numero uno del mondo. Mi hanno scritto tutti

11 Giu 2026 - 16:30
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Zverev © Getty Images

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Il neo campione del Roland Garros ha rilasciato una lunga intervista ai colleghi di Eurosport Germania. Queste le sue parole. "Tutti i migliori tennisti si sono congratulati con me: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic e Rafa Nadal. Ho ancora un obiettivo che non ho raggiunto: diventare numero uno del mondo."

Mi hanno contattato anche atleti di altri sport, come Thomas Müller, Mats Hummels e Joshua Kimmich. Dirk Nowitzki ha seguito la partita e mi ha persino mandato dei messaggi durante l'incontro. Tutto questo ha significato davvero molto per me." 

"Non ho avuto nemmeno un secondo libero dalla vittoria. Non ho ancora avuto il tempo di realizzare davvero tutto quello che è successo. Mi piacerebbe riguardare la partita, soprattutto gli ultimi momenti, e lasciare che tutte le emozioni si depositino un po'. Nei prossimi giorni dovrò assolutamente farlo. Ho circa 1.600 messaggi non letti. Sono tre giorni che passo il tempo al telefono cercando di rispondere a tutti".

"Alla fine è stata la settimana più bella della mia vita, ma ho sentito addosso una pressione enorme. In un certo senso mentivo a me stesso: continuavo a ripetermi di pensare soltanto alla partita successiva, perché era l'unica cosa che potevo controllare. Dai quarti di finale in poi ho iniziato davvero a crederci. Ho giocato ogni incontro come se fosse l'ultimo."
 

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