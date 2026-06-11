Zverev rilancia dopo il Roland Garros: "Ho ancora un obiettivo: diventare numero uno del mondo. Mi hanno scritto tutti

"Non ho avuto nemmeno un secondo libero dalla vittoria. Non ho ancora avuto il tempo di realizzare davvero tutto quello che è successo. Mi piacerebbe riguardare la partita, soprattutto gli ultimi momenti, e lasciare che tutte le emozioni si depositino un po'. Nei prossimi giorni dovrò assolutamente farlo. Ho circa 1.600 messaggi non letti. Sono tre giorni che passo il tempo al telefono cercando di rispondere a tutti".