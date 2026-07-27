Tennis: Wta Palermo, secondo titolo consecutivo per britannica Jones

27 Lug 2026 - 08:47
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Francesca Jones concede il bis. La britannica, testa di serie numero 1 e campionessa uscente, conquista la 37/a edizione dei Palermo Ladies Open superando in finale Fiona Ferro con il punteggio di 6-0, 4-6, 7-6, al termine di un incontro durato due ore e 43 minuti. Con questo successo la ventiquattrenne inglese diventa la quinta giocatrice - dopo Mary Pierce, Irina Spirlea, Anabel Medina Garrigues e Qinwen Zheng - capace di imporsi per due anni consecutivi sulla terra rossa del Country Time Club, confermando il grande momento di forma già evidenziato con il successo della scorsa settimana nel WTA 125 dell'Antico Tiro al Volo di Roma. 

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