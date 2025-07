Wta Montreal, Bronzetti batte Mandlik e vola al secondo turno

Caldo, vento e pure un problema alla parte bassa della schiena. Con una bella prova di carattere Lucia Bronzetti ha superato l'esordio nel 'National Bank Open', torneo WTA 1000 dotato di un montepremi di 5.152.599 dollari di scena sul cemento di Montreal (ad anni alterni con Toronto), in Canada. La 26enne di Villa Verucchio, n.66 WTA, inserita nella parte bassa del tabellone, quella di Iga Swiatek, ha battuto in rimonta per 4-6, 7-6(5), 6-2, dopo quasi due ore e mezza di lotta, la statunitense Elizabeth Mandlik, n.205 WTA, in tabellone grazie ad una wild card. Dopo aver perso il primo set, Lucia si è ritrovata anche sotto 4-1 nel secondo (con due break) prima di riuscire a far girare il match, vincendo 16 degli ultimi 19 punti.