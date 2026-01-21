Bufera curling: niente Angela Romei, a Milano-Cortina va la figlia del dt

Scoppia un caso nelle convocazioni del curling per Milano-Cortina 2026. La Federghiaccio ha deciso di escludere Angela Romei, 28enne pilastro della squadra quarta ai Mondiali 2024, per inserire in lista Rebecca Mariani, 19enne senza esperienza internazionale senior. Il dettaglio che accende la polemica è la parentela: la neo-convocata è infatti la figlia del direttore tecnico della Nazionale, Marco Mariani, unico responsabile delle scelte.