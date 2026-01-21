Logo SportMediaset

Bufera curling: niente Angela Romei, a Milano-Cortina va la figlia del dt

21 Gen 2026 - 09:57
© instagram

© instagram

Scoppia un caso nelle convocazioni del curling per Milano-Cortina 2026. La Federghiaccio ha deciso di escludere Angela Romei, 28enne pilastro della squadra quarta ai Mondiali 2024, per inserire in lista Rebecca Mariani, 19enne senza esperienza internazionale senior. Il dettaglio che accende la polemica è la parentela: la neo-convocata è infatti la figlia del direttore tecnico della Nazionale, Marco Mariani, unico responsabile delle scelte.

A denunciare l'accaduto è la stessa Romei, che a La Stampa si dice "distrutta" per l'esclusione arrivata a meno di un mese dai Giochi. L'atleta contesta duramente sia le modalità (una telefonata sbrigativa del dt invece di un confronto dati alla mano) sia il merito sportivo, definendo la scelta "un'ingiustizia" che cancella il lavoro del quadriennio per favorire un'esordiente, senza alcuna motivazione tecnica apparente.

