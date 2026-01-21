Logo SportMediaset

Nba: Doncic trascina i Lakers, Fontecchio spinge Miami

21 Gen 2026 - 11:34

In Nba sette le partite di regular season disputate nella notte. Buona la prestazione di Simone Fontecchio, che partito dalla panchina ha contribuito al successo dei Miami Heat sul campo dei Sacramento Kings per 130-117. Per l'azzurro 15 punti e 7 rimbalzi in 19 minuti. Sono 25 i punti di Bam Adebayo e 22 di Norman Powell per conquistare la terza vittoria nelle ultime cinque partite. Non bastano i 23 di DeMar DeRozan e i 22 di Russell Westbrook per evitare la seconda sconfitta in fila. I Los Angeles Lakers si impongono sui Denver Nuggets 115-107 guidati da Luka Doncic (38 punti, 13 rimbalzi e 10 assist). LeBron James aggiunge 19 punti. Il numero 77 ha festeggiato al meglio la convocazione come titolare all'All-Star Game realizzando la sua quinta tripla doppia stagionale. Si tratta della sua 52/a tripla doppia in carriera con almeno 30 punti (superato Nikola Jokic al secondo posto all-time dietro a Wilt Chamberlain oltre quota 100). Vittoria in rimonta di Houston in casa contro San Antonio nel derby texano: successo 111-106 con 21 punti di Reed Sheppard e i 18 di Kevin Durant e la tripla doppia sfiorata da Alperen Sengun (20 punti, 13 rimbalzi e 9 assist). I Golden State alla prima senza Jimmy Butler cade in casa 127-145 con Toronto trascinata da Immanuel Quickley che mette a referto 40 punti e 10 assist. Ai Golden State non bastano i 20 punti di Jonathan Kuminga (con 7/10 al tiro in 21 minuti) dopo 17 gare di panchina. Sconfitta anche per Minnesota in casa di Utah (43 punti per Keyonte George) 127-122 mentre Phoenix passa in casa di Philadelphia 116-110 guidati dai 27 punti di Devin Booker e Jalen Green da 12 punti alla sua terza presenza stagionale. Facile il successo dei Chicago Bulls sui Clippers 138-110: per Coby White 27 punti, 21 quelli di Matas Buzelis.

