Rugby: 33 convocati per il Sei Nazioni, Ange Capuozzo non ci sarà

Trentatré convocati per il raduno del 25 gennaio a Verona. L'Italia del rugby si presenta negli a Milano in vista del Sei Nazioni che per gli azzurri inizierà sabato 7 febbraio allo stadio Olimpico di Roma contro la Scozia. Quattordici giocatori del Benetton, otto dalle Zebre e undici dall'estero saranno a disposizione del ct Gonzalo Quesada. "Il Sei Nazioni regala sempre emozioni particolari - spiega il capitano Michele Lamaro -, oggi abbiamo più esperienza e consapevolezza" le parole a Sky. Tra i convocati non c'è Ange Capuozzo per infortunio (anche se potrebbe essere recuperato per il secondo blocco di partite), debutto assoluto per Samuele Locatelli e Damiano Mazza.