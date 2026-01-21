Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Rugby: 33 convocati per il Sei Nazioni, Ange Capuozzo non ci sarà

21 Gen 2026 - 14:38

Trentatré convocati per il raduno del 25 gennaio a Verona. L'Italia del rugby si presenta negli a Milano in vista del Sei Nazioni che per gli azzurri inizierà sabato 7 febbraio allo stadio Olimpico di Roma contro la Scozia. Quattordici giocatori del Benetton, otto dalle Zebre e undici dall'estero saranno a disposizione del ct Gonzalo Quesada. "Il Sei Nazioni regala sempre emozioni particolari - spiega il capitano Michele Lamaro -, oggi abbiamo più esperienza e consapevolezza" le parole a Sky. Tra i convocati non c'è Ange Capuozzo per infortunio (anche se potrebbe essere recuperato per il secondo blocco di partite), debutto assoluto per Samuele Locatelli e Damiano Mazza.

Ultimi video

00:48
pool

Il futuro dello sci a Carezza con le Prove Libere Retail by Pool Sci Italia

01:06
Napoli Live

Napoli Live

01:34
Volley, A1 femminile

Volley, A1 femminile

02:23
I risultati di oggi

I risultati di oggi

01:56
DICH BRIGNONE DOPO PLAN DE CORONES DICH

L'emozione di Brignone: "Tornare qui, davanti a questo pubblico, non ci credevo…"

00:39
DICH JACOBS SU RETROSCENA RIAVVICINAMENTO CON CAMOSSI

Jacobs-Camossi di nuovo insieme: sentite cosa ci aveva detto solo 40 giorni fa...

01:31
DICH SINNER SU FRANZONI DICH

Sinner e la domanda su Franzoni: "Ti ricordi quando gli davi 4 secondi?"

01:04
MCH RISSA IN NHL MCH

Spettacolare rissa tra portieri in Nhl

00:30
DICH LISA VITTOZZI DICH

Biathlon, Lisa Vittozzi: "Terzo posto e belle sensazioni, al tiro mi sento sempre più sicura"

00:53
DICH FRANZONI SU VITTORIA DICH

Franzoni: "Contento per la vittoria ma sto con i piedi per terra"

01:30
Sinner l'australiano

Sinner l'australiano

00:53
sailgp

A Perth la spettacolare sfida tra aereo e barca a vela

01:16
Sorteggi Australian Open

Sorteggi Australian Open

02:55
DICH MALAGò su polemiche santagiulia, tedofori, biglietti 14/1 DICH

Malagò: "Tedofori? Domani ci saranno chiarimenti"

01:42
DICH TORTU SU OLIMPIADE/TEDOFORO 14/1 DICH

Tortu oltre le polemiche: "Felice di fare il tedoforo"

00:48
pool

Il futuro dello sci a Carezza con le Prove Libere Retail by Pool Sci Italia

I più visti di Altri Sport

Sinner l'australiano

Sinner l'australiano

DICH BRIGNONE DOPO PLAN DE CORONES DICH

L'emozione di Brignone: "Tornare qui, davanti a questo pubblico, non ci credevo…"

MCH ARRIVO A MELBOURNE SINNER E ALCARAZ MCH

Sinner e Alcaraz arrivano insieme a Melbourne

MCH RISSA IN NHL MCH

Spettacolare rissa tra portieri in Nhl

DICH SINNER SU FRANZONI DICH

Sinner e la domanda su Franzoni: "Ti ricordi quando gli davi 4 secondi?"

DICH JACOBS SU RETROSCENA RIAVVICINAMENTO CON CAMOSSI

Jacobs-Camossi di nuovo insieme: sentite cosa ci aveva detto solo 40 giorni fa...

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
Jasmine Paolini, tennista vincitrice dell'oro olimpico in doppio alle Olimpiadi di Parigi 2024
15:18
Australian Open: Paolini al terzo turno, Frech battuta in due set
14:38
Rugby: 33 convocati per il Sei Nazioni, Ange Capuozzo non ci sarà
11:34
Nba: Doncic trascina i Lakers, Fontecchio spinge Miami
09:53
Curling: niente Angela Romei, a Milano-Cortina va la figlia del dt (che spiega la scelta)
18:38
Milano Cortina: da freestyle a snowboard, in vendita ultimi biglietti