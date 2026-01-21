Logo SportMediaset

Australian Open: Paolini al terzo turno, Frech battuta in due set

21 Gen 2026 - 15:18
Jasmine Paolini, tennista vincitrice dell'oro olimpico in doppio alle Olimpiadi di Parigi 2024 © Getty Images

Jasmine Paolini si qualifica per il terzo turno degli Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam. In un match interrotto un paio di volte per la pioggia, la tennista azzurra numero 7 del seeding ha battuto la polacca Magdalena Frech, numero 57 Wta, in due set con il punteggio di 6-2, 6-3. Per raggiungere gli ottavi per la seconda volta ed eguagliare il suo miglior risultato all'Australian Open, Jasmine Paolini dovrà battere la giovane statunitense Iva Jovic, n.27 WTA e 29esima testa di serie, che ha sconfitto 6-1, 6-2 l'australiana Priscilla Hon, n.121 del mondo, in tabellone grazie ad una wild card. Paolini l'ha battuta in entrambi i precedenti confronti diretti, nel 2025, al WTA 1000 di Indian Wells e allo US Open, sempre al secondo turno.

