World Games, Andrea Consolini è bronzo nel parkour

Storico bronzo del bresciano Andrea Consolini che in Cina ha conquistato un fantastico terzo posto nella Speed.

Con il 4 tempo nella batteria di qualifica il bresciano ha preso le misure per dare il tutto per tutto nella finale.

Braccia al cielo, per un terzo posto importantissimo, dopo che 3 anni fa a Birmingham aveva conquistato l'argento. Confermarsi sul podio non è mai facile.

Nei giorni precedenti Andrea aveva subito uno strappo al bicipite, ma questo non aveva distolto la sua voglia di fare bene.

L’azzurro si è confermato sul podio nella specialità dello speed, aggiudicandosi il bronzo (nel 2022 fu secondo) dopo aver completato la run in 27.27, un crono appena tre centesimi più veloce del colombiano Carlos Pena.



Cosi le sue dichiarazioni: " Sapevo che il tempo della semifinale era migliorabile, 27.47 e così è stato in finale con 27.27. Sono soddisfatto perchè il livello era altissimo, ed arrivavo da un leggero infortunio al bicipite. Sono felice perchè mi confermo tra i migliori al mondo, nonostante un infortunio appena prima la gara: quattro giorni fa mi sono rotto il bicipite brachiale. E fino a ieri non ero sicuro di poter disputare questa gara perchè mi faceva malissimo a fare uno specifico passaggio che dovevo fare per forza sia in andata che in ritorno. Durante le prove infatti ho avvertito come uno "sparo" nel braccio". Era uno ostacolo che mi si presentava davanti. Come il Parkur insegna ad affrontare gli ostacoli, ci sarà sempre un ostacolo davanti e però basta impegnarsi per superarlo. Ho stretto i denti ed ho continuato.

Il lavoro paga, come paga il cammino ed il processo che stiamo facendo con i tecnici.

Mi auguro che presto il Parkour diventi specialità olimpica. A Brescia e non solo è uno sport che sta prendendo piede. Piace ai giovani ma anche alle persone più adulte. Un ringraziamento speciale alla mia famiglia, la mia ragazza e i tecnici che hanno creduto in me"

