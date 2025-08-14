Sci, Brignone: "Ora sto bene e mi sto impegnando per guarire"

"La salute? Ora sto bene, mentalmente lo sono sempre stata, mi sto impegnando al massimo per guarire. L'infortunio è tosto e difficile, avevo bisogno di un piccolo intervento di pulizia e ora inizio a vedere i primi miglioramenti: ho meno dolore e la flessione è aumentata. L'obiettivo è quello di guarire, il sogno è tornare questo inverno e sto lavorando per quello". Sono le parole di Federica Brignone pronunciate a La Thuile dove le è stata dedicata una cabina della funivia Dmc, che collega piazzetta Menel a Les Suches (un'altra è stata dedicata alla sciatrice tedesca Emma Aicher) in quanto ha vinto la gara di Coppa del Mondo sulla pista Berthod.